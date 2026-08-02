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Как сохранить лисички на зиму в масле: забытый рецепт 1 104

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить лисички на зиму в масле: забытый рецепт

До появления уксуса на домашних кухнях использовались масло и соль как консерванты.

 

Грибы можно сушить, солить и жарить, заливая их на длительное хранение топленым сливочным маслом или свиным жиром. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Для приготовления потребуется:

лисички 2,5 кг;
масло сливочное 0,5 кг;
соль, перец по вкусу.

Как готовить

Сначала необходимо очистить грибы от песка, листьев и другого мусора. Для этого лисички ненадолго помещают в слабый соляной раствор.

Затем крупные грибы нарезают и выкладывают на сковороду.

Чтобы избежать отваривания, чистые грибы заливают водой на сковороде и ждут, пока она полностью выкипит.

После этого добавьте 250 граммов сливочного масла, но только после того, как вода полностью испарится. Готовьте на слабом огне под крышкой в течение 30 минут.

В конце добавьте соль и специи по вкусу. Грибы можно жарить вместе с луком.

Оставшееся масло растопите отдельно, выложите грибы по банкам и залейте оставшимся топленым маслом.

Банки закатывают или закрывают пластиковыми крышками.

Эта заготовка без стерилизации хранится только в холодильнике.

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