До появления уксуса на домашних кухнях использовались масло и соль как консерванты.

Грибы можно сушить, солить и жарить, заливая их на длительное хранение топленым сливочным маслом или свиным жиром. Рассмотрим этот процесс подробнее.

Для приготовления потребуется:

лисички 2,5 кг;

масло сливочное 0,5 кг;

соль, перец по вкусу.

Как готовить

Сначала необходимо очистить грибы от песка, листьев и другого мусора. Для этого лисички ненадолго помещают в слабый соляной раствор.

Затем крупные грибы нарезают и выкладывают на сковороду.

Чтобы избежать отваривания, чистые грибы заливают водой на сковороде и ждут, пока она полностью выкипит.

После этого добавьте 250 граммов сливочного масла, но только после того, как вода полностью испарится. Готовьте на слабом огне под крышкой в течение 30 минут.

В конце добавьте соль и специи по вкусу. Грибы можно жарить вместе с луком.

Оставшееся масло растопите отдельно, выложите грибы по банкам и залейте оставшимся топленым маслом.

Банки закатывают или закрывают пластиковыми крышками.

Эта заготовка без стерилизации хранится только в холодильнике.