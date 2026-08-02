До появления уксуса на домашних кухнях использовались масло и соль как консерванты.
Грибы можно сушить, солить и жарить, заливая их на длительное хранение топленым сливочным маслом или свиным жиром. Рассмотрим этот процесс подробнее.
Для приготовления потребуется:
лисички 2,5 кг;
масло сливочное 0,5 кг;
соль, перец по вкусу.
Как готовить
Сначала необходимо очистить грибы от песка, листьев и другого мусора. Для этого лисички ненадолго помещают в слабый соляной раствор.
Затем крупные грибы нарезают и выкладывают на сковороду.
Чтобы избежать отваривания, чистые грибы заливают водой на сковороде и ждут, пока она полностью выкипит.
После этого добавьте 250 граммов сливочного масла, но только после того, как вода полностью испарится. Готовьте на слабом огне под крышкой в течение 30 минут.
В конце добавьте соль и специи по вкусу. Грибы можно жарить вместе с луком.
Оставшееся масло растопите отдельно, выложите грибы по банкам и залейте оставшимся топленым маслом.
Банки закатывают или закрывают пластиковыми крышками.
Эта заготовка без стерилизации хранится только в холодильнике.
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