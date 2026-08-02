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Простой маринад для шашлыка из двух ингредиентов – грудка станет нежной 0 102

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Простой маринад для шашлыка из двух ингредиентов – грудка станет нежной

Приготовление шашлыков требует особого внимания к маринаду, который влияет на вкус блюда.

 

Приготовление маринада – это одна из самых важных частей в процессе готовки шашлыка. Опытные кулинары предлагают простой рецепт, который поможет сделать куриную грудку мягкой и вкусной.

Ингредиенты:

- лук – 2-3 штуки;
- соль и черный перец – по вкусу;
- майонез;
- куриная грудка – 1 кг;
- молотый перец (щепотка) или горчица (3 ст. л.) – для любителей остроты.

Пошаговое приготовление:

1. Сначала нарежьте лук полукольцами. Затем положите его в кастрюлю, добавьте соль и перец. Разомните лук, чтобы он выделил сок.

2. Нарежьте куриную грудку крупными кусками и добавьте их в кастрюлю с луком.

3. Затем добавьте майонез. Примерно 2/3 упаковки будет достаточно.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы кусочки мяса были хорошо покрыты маринадом. Перемешивайте в течение 5-7 минут, чтобы сок пропитал курицу.

5. Дайте мясу настояться несколько часов. Например, если вы замаринуете его днем, то вечером можно будет жарить шашлыки.

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