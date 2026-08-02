Приготовление шашлыков требует особого внимания к маринаду, который влияет на вкус блюда.

Приготовление маринада – это одна из самых важных частей в процессе готовки шашлыка. Опытные кулинары предлагают простой рецепт, который поможет сделать куриную грудку мягкой и вкусной.

Ингредиенты:

- лук – 2-3 штуки;

- соль и черный перец – по вкусу;

- майонез;

- куриная грудка – 1 кг;

- молотый перец (щепотка) или горчица (3 ст. л.) – для любителей остроты.

Пошаговое приготовление:

1. Сначала нарежьте лук полукольцами. Затем положите его в кастрюлю, добавьте соль и перец. Разомните лук, чтобы он выделил сок.

2. Нарежьте куриную грудку крупными кусками и добавьте их в кастрюлю с луком.

3. Затем добавьте майонез. Примерно 2/3 упаковки будет достаточно.

4. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы кусочки мяса были хорошо покрыты маринадом. Перемешивайте в течение 5-7 минут, чтобы сок пропитал курицу.

5. Дайте мясу настояться несколько часов. Например, если вы замаринуете его днем, то вечером можно будет жарить шашлыки.