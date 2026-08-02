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Вкусные рецепты салата из зеленых томатов: для тех, у кого помидоры не зреют 1 64

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вкусные рецепты салата из зеленых томатов: для тех, у кого помидоры не зреют

В советское время в столовых пользовались популярностью соленья из зеленых томатов. Их готовили просто и вкусно.

 

Однако это не единственное блюдо, которое можно приготовить из неспелых помидоров. Мы предлагаем два рецепта на выбор – один «горячий», другой «холодный». Оба варианта не разочаруют вас, будьте уверены.

«Холодный» салат

Ингредиенты:

  • 3 кг зеленых помидоров;
  • 2 головки чеснока;
  • 800 гр сладкого перца;
  • 3 луковицы;
  • 140 мл растительного масла;
  • 120 мл 9%-ного уксуса;
  • 1 ч. л. перца;
  • 3 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. сахара;
  • перец горошком, зелень, кориандр и зерна горчицы по вкусу.

Приготовление

Нарежьте томаты ломтиками, посолите и оставьте на пару часов. Сладкий перец нарежьте соломкой.

Лук очистите и нарежьте полукольцами, затем потушите на медленном огне.

Измельчите зелень и чеснок, добавьте в помидоры, смешайте с остальными специями, затем заправьте уксусом и уберите в холодильник на 2-3 дня.

В течение этого времени помешивайте томаты. По готовности закатайте в стерилизованные банки или подавайте к столу.

«Горячий» салат

Ингредиенты:

  • 2,5 кг зеленых томатов;
  • 0,5 кг репчатого лука;
  • 0,5 кг моркови;
  • 250 гр сладкого перца;
  • ¾ стакана растительного масла;
  • укроп, соль, сахар и яблочный уксус по вкусу.

Приготовление

Нарежьте томаты ломтиками, натрите морковь на терке, нарежьте перец соломкой, а лук полукольцами.

Влейте растительное масло в кастрюлю, добавьте овощи и варите 20 минут, затем добавьте укроп и специи.

Горячий салат разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

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