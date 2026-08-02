В советское время в столовых пользовались популярностью соленья из зеленых томатов. Их готовили просто и вкусно.

Однако это не единственное блюдо, которое можно приготовить из неспелых помидоров. Мы предлагаем два рецепта на выбор – один «горячий», другой «холодный». Оба варианта не разочаруют вас, будьте уверены.

«Холодный» салат

Ингредиенты:

3 кг зеленых помидоров;

2 головки чеснока;

800 гр сладкого перца;

3 луковицы;

140 мл растительного масла;

120 мл 9%-ного уксуса;

1 ч. л. перца;

3 ст. л. соли;

3 ст. л. сахара;

перец горошком, зелень, кориандр и зерна горчицы по вкусу.

Приготовление

Нарежьте томаты ломтиками, посолите и оставьте на пару часов. Сладкий перец нарежьте соломкой.

Лук очистите и нарежьте полукольцами, затем потушите на медленном огне.

Измельчите зелень и чеснок, добавьте в помидоры, смешайте с остальными специями, затем заправьте уксусом и уберите в холодильник на 2-3 дня.

В течение этого времени помешивайте томаты. По готовности закатайте в стерилизованные банки или подавайте к столу.

«Горячий» салат

Ингредиенты:

2,5 кг зеленых томатов;

0,5 кг репчатого лука;

0,5 кг моркови;

250 гр сладкого перца;

¾ стакана растительного масла;

укроп, соль, сахар и яблочный уксус по вкусу.

Приготовление

Нарежьте томаты ломтиками, натрите морковь на терке, нарежьте перец соломкой, а лук полукольцами.

Влейте растительное масло в кастрюлю, добавьте овощи и варите 20 минут, затем добавьте укроп и специи.

Горячий салат разложите по стерилизованным банкам и закатайте.