В советское время в столовых пользовались популярностью соленья из зеленых томатов. Их готовили просто и вкусно.
Однако это не единственное блюдо, которое можно приготовить из неспелых помидоров. Мы предлагаем два рецепта на выбор – один «горячий», другой «холодный». Оба варианта не разочаруют вас, будьте уверены.
«Холодный» салат
Ингредиенты:
- 3 кг зеленых помидоров;
- 2 головки чеснока;
- 800 гр сладкого перца;
- 3 луковицы;
- 140 мл растительного масла;
- 120 мл 9%-ного уксуса;
- 1 ч. л. перца;
- 3 ст. л. соли;
- 3 ст. л. сахара;
- перец горошком, зелень, кориандр и зерна горчицы по вкусу.
Приготовление
Нарежьте томаты ломтиками, посолите и оставьте на пару часов. Сладкий перец нарежьте соломкой.
Лук очистите и нарежьте полукольцами, затем потушите на медленном огне.
Измельчите зелень и чеснок, добавьте в помидоры, смешайте с остальными специями, затем заправьте уксусом и уберите в холодильник на 2-3 дня.
В течение этого времени помешивайте томаты. По готовности закатайте в стерилизованные банки или подавайте к столу.
«Горячий» салат
Ингредиенты:
- 2,5 кг зеленых томатов;
- 0,5 кг репчатого лука;
- 0,5 кг моркови;
- 250 гр сладкого перца;
- ¾ стакана растительного масла;
- укроп, соль, сахар и яблочный уксус по вкусу.
Приготовление
Нарежьте томаты ломтиками, натрите морковь на терке, нарежьте перец соломкой, а лук полукольцами.
Влейте растительное масло в кастрюлю, добавьте овощи и варите 20 минут, затем добавьте укроп и специи.
Горячий салат разложите по стерилизованным банкам и закатайте.
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