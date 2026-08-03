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Что добавить в котлетный фарш: картошку или хлеб для сочности? 0 58

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что добавить в котлетный фарш: картошку или хлеб для сочности?

Добавление овощей и хлеба в котлетный фарш помогает сделать мясные изделия более пышными и сочными.

 

Вопрос о том, что лучше добавить в котлетный фарш – картошку или хлеб, волнует многих. Опытные повара делятся своим мнением по этому поводу.

Для получения пышных и сочных котлет рекомендуется добавлять овощи. Хлеб, особенно сухой, может впитывать излишки влаги из фарша.

Для приготовления потребуется:

фарш (лучше смесь свинины и говядины) 400-500 гр;
картофель 2 шт;
яйцо 1 шт;
репчатый лук 1 шт;
панировочные сухари, соль, перец по вкусу.

Как готовить:

Очищенный сырой картофель и лук нужно натереть на мелкой терке, удалить излишки жидкости, смешать с мясом и добавить яйцо.

Затем тщательно вымешайте фарш. Профессионалы утверждают, что идеально подготовленный полуфабрикат не оставляет следов на стенках миски.

Иногда рекомендуется не добавлять куриное яйцо, так как белок может сделать котлеты более плотными, но это зависит от личных предпочтений.

После этого сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях и жарьте или выпекайте в духовке.

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