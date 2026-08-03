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Что нужно знать для приготовления хинкали: секреты кавказской кухни 0 50

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что нужно знать для приготовления хинкали: секреты кавказской кухни

Мясное блюдо, родом из Грузии, стало очень популярным в последнее время.

 

Это неудивительно – кто сможет устоять перед нежным тонким тестом, наваристым бульоном и ароматной начинкой?

Чтобы домашние хинкали получились сочными и вкусными, следуйте нескольким простым правилам.

1. Мясо для начинки лучше нарезать вручную на мелкие кубики. Если вы все же решите использовать мясорубку, выбирайте насадку с крупными отверстиями.

2. Для приготовления этого блюда идеально подходит говядина. Однако существуют и чабанские хинкали с бараниной.

3. Выбирайте мясо, которое не подвергалось замораживанию.

4. Сочность начинки обеспечивается добавлением большого количества репчатого лука. Кроме того, сок будет стекать по пальцам, если в фарш добавить бульон.

5. В оригинальном рецепте используются такие специи, как зира, кориандр, петрушка, чабрец и хмели-сунели. Вместо сушеных трав лучше использовать свежие.

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