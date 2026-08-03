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Как сохранить цвет брокколи при готовке: простая хитрость от кулинаров 0 25

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить цвет брокколи при готовке: простая хитрость от кулинаров

Любители здорового питания оценят возможность приготовить свежую брокколи.

 

У капусты получается более яркий вкус.

Кроме того, свежий овощ имеет больше шансов сохранить свой цвет и форму в гарнире, рагу или супе.

Однако при неправильной готовке брокколи может развалиться и потерять цвет. Как правильно готовить этот полезный сорт капусты, чтобы избежать таких проблем?

Прежде всего, убедитесь, что выбранный вами овощ свежий. Затем нарежьте его на соцветия, которые будете использовать при готовке.

Крупные куски капусты не подходят: их неудобно есть, и они чаще всего разваливаются, что делает блюдо менее аппетитным.

Далее доведите воду до кипения и отправьте в кастрюлю брокколи. Для варки достаточно 6 минут.

После этого достаньте капусту и переложите в емкость с ледяной водой. Овощ готов к употреблению.

Таким образом, брокколи можно готовить для любых блюд. Благодаря перепаду температуры цвет капусты сохранится.

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