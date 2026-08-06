Совет засушить лук может показаться странным, ведь этот овощ доступен круглый год в магазинах.

На самом деле существует пять причин, по которым хозяйки предпочитают сушить лук. Они закупают его впрок и готовят к хранению.

Не прорастет и не испортится

Рачительные хозяйки иногда покупают слишком много лука на зиму, который к весне может испортиться или прорасти. Чтобы избежать этого, лук сушат и хранят без проблем до следующего урожая.

Необычный вкус

Некоторые кулинары отмечают, что засушенный лук придает блюдам особый вкус, в отличие от обжаренного, который иногда может быть горьким. При этом аромат сушеного лука не уступает жареному.

Практичность

Засушенный лук не требует обжаривания или нарезки. Его достаточно просто добавить в блюдо и продолжать готовить по рецепту.

Перехитрить привереду

Некоторые члены семьи могут не любить вареный или жареный лук и старательно выискивать его в блюде. Сушеный лук можно измельчить в порошок, и в этом случае его не придется искать, но вкус останется.

Всегда под рукой

Закупка лука впрок важна для тех хозяйок, которые хотят, чтобы необходимые продукты всегда были под рукой. Часто лук заканчивается в самый неподходящий момент, но у предусмотрительных хозяек он всегда есть в сушеном виде.