Это блюдо обладает пикантным и изысканным вкусом, который понравится даже самым искушенным гурманам.
Рецепт баклажанов по-корейски станет настоящей находкой для дачников, которые в летний сезон изобилуют кабачками.
Ингредиенты:
свежие баклажаны – 2 штуки;
болгарский перец – 3 штуки;
лук – 1 луковица;
морковь – 1 корнеплод;
чеснок – 2-3 зубчика;
сахар – чайная ложка;
соевый соус – столовая ложка;
уксус (9%) – 2-3 столовые ложки;
соль – по вкусу.
Пошаговое приготовление:
1. Сначала баклажаны нарезают соломкой, солят и перемешивают. Дают настояться 15 минут.
2. Тем временем нарезают соломкой болгарский перец, а лук – четверть кольцами. Морковь натирают на терке.
3. Разогревают сковороду с маслом на плите. Затем с баклажанов сливают лишнюю жидкость и выкладывают их на сковороду.
4. Жареные баклажаны помещают в миску к остальным овощам. Добавляют соевый соус, измельченный чеснок, сахар и уксус.
5. Все ингредиенты тщательно перемешивают и отправляют в холодильник на 2 часа.
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