Это блюдо обладает пикантным и изысканным вкусом, который понравится даже самым искушенным гурманам.

Рецепт баклажанов по-корейски станет настоящей находкой для дачников, которые в летний сезон изобилуют кабачками.

Ингредиенты:

свежие баклажаны – 2 штуки;

болгарский перец – 3 штуки;

лук – 1 луковица;

морковь – 1 корнеплод;

чеснок – 2-3 зубчика;

сахар – чайная ложка;

соевый соус – столовая ложка;

уксус (9%) – 2-3 столовые ложки;

соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

1. Сначала баклажаны нарезают соломкой, солят и перемешивают. Дают настояться 15 минут.

2. Тем временем нарезают соломкой болгарский перец, а лук – четверть кольцами. Морковь натирают на терке.

3. Разогревают сковороду с маслом на плите. Затем с баклажанов сливают лишнюю жидкость и выкладывают их на сковороду.

4. Жареные баклажаны помещают в миску к остальным овощам. Добавляют соевый соус, измельченный чеснок, сахар и уксус.

5. Все ингредиенты тщательно перемешивают и отправляют в холодильник на 2 часа.