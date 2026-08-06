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Как приготовить баклажаны по-корейски: вкусное и простое блюдо 0 249

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить баклажаны по-корейски: вкусное и простое блюдо

Это блюдо обладает пикантным и изысканным вкусом, который понравится даже самым искушенным гурманам.

 

Рецепт баклажанов по-корейски станет настоящей находкой для дачников, которые в летний сезон изобилуют кабачками.

Ингредиенты:

свежие баклажаны – 2 штуки;
болгарский перец – 3 штуки;
лук – 1 луковица;
морковь – 1 корнеплод;
чеснок – 2-3 зубчика;
сахар – чайная ложка;
соевый соус – столовая ложка;
уксус (9%) – 2-3 столовые ложки;
соль – по вкусу.

Пошаговое приготовление:

1. Сначала баклажаны нарезают соломкой, солят и перемешивают. Дают настояться 15 минут.

2. Тем временем нарезают соломкой болгарский перец, а лук – четверть кольцами. Морковь натирают на терке.

3. Разогревают сковороду с маслом на плите. Затем с баклажанов сливают лишнюю жидкость и выкладывают их на сковороду.

4. Жареные баклажаны помещают в миску к остальным овощам. Добавляют соевый соус, измельченный чеснок, сахар и уксус.

5. Все ингредиенты тщательно перемешивают и отправляют в холодильник на 2 часа.

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