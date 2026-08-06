Ароматная паста из укропа идеально подходит для различных блюд: мясных, рыбных или овощных.

Эту зеленую пасту готовят из простых и доступных ингредиентов. Вам понадобятся:

200 г свежего укропа;

100-120 мл оливкового масла;

3 ст. л. лимонного сока;

1 ч. л. тертой лимонной цедры;

8-10 зубчиков свежего чеснока;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. хмели-сунели.

Промытый и подсушенный укроп нарежьте некрупно.

Чеснок также нужно очистить и измельчить.

Подготовленные ингредиенты переложите в чашу блендера.

Добавьте лимонную цедру, хмели-сунели, посолите и выжмите сок из половины лимона.

В последнюю очередь добавьте оливковое масло.

Измельчите все компоненты до пастообразного состояния и переложите в чистые баночки. Храните ароматную пасту из укропа и чеснока в холодильнике не более месяца.