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Паста из укропа и чеснока: быстрая закуска за 10 минут 0 109

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паста из укропа и чеснока: быстрая закуска за 10 минут

Ароматная паста из укропа идеально подходит для различных блюд: мясных, рыбных или овощных.

 

Эту зеленую пасту готовят из простых и доступных ингредиентов. Вам понадобятся:

200 г свежего укропа;
100-120 мл оливкового масла;
3 ст. л. лимонного сока;
1 ч. л. тертой лимонной цедры;
8-10 зубчиков свежего чеснока;
1 ч. л. соли;
1 ч. л. хмели-сунели.

Промытый и подсушенный укроп нарежьте некрупно.

Чеснок также нужно очистить и измельчить.

Подготовленные ингредиенты переложите в чашу блендера.

Добавьте лимонную цедру, хмели-сунели, посолите и выжмите сок из половины лимона.

В последнюю очередь добавьте оливковое масло.

Измельчите все компоненты до пастообразного состояния и переложите в чистые баночки. Храните ароматную пасту из укропа и чеснока в холодильнике не более месяца.

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