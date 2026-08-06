Ароматная паста из укропа идеально подходит для различных блюд: мясных, рыбных или овощных.
Эту зеленую пасту готовят из простых и доступных ингредиентов. Вам понадобятся:
200 г свежего укропа;
100-120 мл оливкового масла;
3 ст. л. лимонного сока;
1 ч. л. тертой лимонной цедры;
8-10 зубчиков свежего чеснока;
1 ч. л. соли;
1 ч. л. хмели-сунели.
Промытый и подсушенный укроп нарежьте некрупно.
Чеснок также нужно очистить и измельчить.
Подготовленные ингредиенты переложите в чашу блендера.
Добавьте лимонную цедру, хмели-сунели, посолите и выжмите сок из половины лимона.
В последнюю очередь добавьте оливковое масло.
Измельчите все компоненты до пастообразного состояния и переложите в чистые баночки. Храните ароматную пасту из укропа и чеснока в холодильнике не более месяца.
Оставить комментарий