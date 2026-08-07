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Как приготовить варенье из малины с целыми ягодами 0 247

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить варенье из малины с целыми ягодами

Если вы когда-либо готовили варенье из малины, то знаете, что оно получается не только вкусным, но и ароматным, хотя его внешний вид может оставлять желать лучшего.

 

С помощью этого рецепта вы сможете удивить своих близких не только вкусом, но и привлекательным внешним видом заготовки, в которой ягоды останутся целыми.

Для приготовления варенья из малины с целыми ягодами вам понадобятся 3 килограмма свежей малины и 2 килограмма сахарного песка.

Сначала переберите ягоды, удалив листья, веточки и поврежденные экземпляры.

Засыпьте малину сахаром и оставьте на некоторое время, чтобы она выделила сок.

Пока ягоды выделяют сок, подготовьте банки: тщательно вымойте их с содой и простерилизуйте в духовке при температуре 150 градусов в течение 10 минут.

Когда малина пустит сок, поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте, пока сахар полностью не растворится.

Перемешивайте аккуратно, чтобы не повредить ягоды.

После того как сахар растворится, дождитесь закипания содержимого кастрюли, подержите на огне еще 5-6 минут и разлейте варенье по подготовленным банкам.

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