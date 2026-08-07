Если вы когда-либо готовили варенье из малины, то знаете, что оно получается не только вкусным, но и ароматным, хотя его внешний вид может оставлять желать лучшего.
С помощью этого рецепта вы сможете удивить своих близких не только вкусом, но и привлекательным внешним видом заготовки, в которой ягоды останутся целыми.
Для приготовления варенья из малины с целыми ягодами вам понадобятся 3 килограмма свежей малины и 2 килограмма сахарного песка.
Сначала переберите ягоды, удалив листья, веточки и поврежденные экземпляры.
Засыпьте малину сахаром и оставьте на некоторое время, чтобы она выделила сок.
Пока ягоды выделяют сок, подготовьте банки: тщательно вымойте их с содой и простерилизуйте в духовке при температуре 150 градусов в течение 10 минут.
Когда малина пустит сок, поставьте кастрюлю на плиту и нагревайте, пока сахар полностью не растворится.
Перемешивайте аккуратно, чтобы не повредить ягоды.
После того как сахар растворится, дождитесь закипания содержимого кастрюли, подержите на огне еще 5-6 минут и разлейте варенье по подготовленным банкам.
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