Летняя паприка отлично подходит для разнообразных блюд, добавляя яркий вкус и цвет.
Представляем вам рецепт марокканского салата из перца с апельсинами.
На 4-6 порций, время приготовления: 25 минут.
Ингредиенты:
4 крупных сладких перца
3 средних апельсина
200 г маслин типа каламата с косточкой (можно заменить каперсами)
1 сладкая красная луковица
сок половины лимона
2 ст. л. оливкового масла
по 0,5 ч. л. молотых зиры и красной сладкой паприки
соль по вкусу
зелень для украшения
Приготовление:
1. Разогрейте гриль до 220–240 °C и поместите перцы на противень, выстланный пергаментом. Поворачивайте их, пока кожица не станет черной со всех сторон.
2. Переложите перцы в миску, накройте и оставьте на 10 минут. Затем очистите и нарежьте мякоть полосками.
3. Раздавите маслины плоской стороной ножа и освободите от косточек. Лук очистите и нарежьте перьями.
4. С апельсинов снимите цедру с помощью мелкой терки, затем срежьте кожуру, чтобы осталась только мякоть. Вырежьте филе из апельсинов, разделяя дольки между пленками. Смешайте с перцами, маслинами и луком.
5. Приготовьте заправку, смешав лимонный сок, оливковое масло, цедру, соль, зиру и паприку. Полейте салат заправкой, украсьте зеленью и подавайте к столу.
Оставить комментарий