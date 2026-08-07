Приготовьте маринованные огурцы, как в советских магазинах, в домашних условиях.

Для начала огурцы следует замочить на пару часов в холодной воде. В процессе замачивания рекомендуется несколько раз менять воду.

На дно банок нужно положить чеснок. Пара зубчиков чеснока будет достаточно перед тем, как уложить огурцы.

Также понадобится укроп, который следует нарезать ножницами вместе с семенами. Однако добавлять укроп нужно будет позже.

Затем залейте банки с огурцами кипятком, закройте их крышками и оставьте на 5-7 минут. После этого слейте воду из банок в кастрюлю для приготовления маринада, а огурцы залейте кипятком еще раз.

Для рассола на литр воды потребуется 2 столовые ложки соли и 7 столовых ложек сахара. Когда жидкость закипит, добавьте в кастрюлю 2 столовые ложки 70%-ной уксусной эссенции.

Вторую воду из банок слейте в раковину, а в емкости добавьте специи: 5-6 горошин черного перца, четверть лаврового листа на литровую банку и чайную ложку горчицы в зернах.

Теперь можно засыпать укроп и наполнить банки кипящим маринадом, после чего их следует закатать.

Банки можно перевернуть, но укутывать их не рекомендуется, чтобы огурцы остались хрустящими.