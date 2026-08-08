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Суп из печеных овощей с сырными гренками 0 97

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суп с гренками

Суп из печёных овощей с сырными гренками может показаться простым, но в рецепте много интересных нюансов! Запекание овощей придаст супу-пюре насыщенный вкус, а использование горчичного масла добавит неожиданные нотки. Способ приготовления сырных гренок вас удивит, и это блюдо станет частым гостем на вашем столе.

 

В этот суп можно добавить практически любые овощи: печёные баклажаны, молодые кабачки, морковь. Не забудьте взбивать суп блендером подольше, хотя бы 5-7 минут, чтобы добиться нежной кремовой текстуры, или протрите готовый суп-пюре через сито.

Горчичное масло не только придаст блюду особый колорит, но и принесёт пользу. Оно используется в профилактике и лечении различных заболеваний, от гормональных расстройств до нарушений обмена веществ, так как является природным антиоксидантом и содержит множество витаминов и ненасыщенных жирных кислот.

ИНГРЕДИЕНТЫ

800 мл куриного бульона
600 г помидоров
3 сладких перца
2 луковицы
3 зубчика чеснока
400 г рубленых консервированных помидоров
100 мл сливок жирностью 30%
4 ломтика хлеба
2 ломтика сыра
50 г сливочного масла
4 ст. л. горчичного масла
½ ч. л. сушеного тимьяна
свежемолотый черный перец
соль
базилик для подачи

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200 °C. Сладкий перец разрежьте вдоль пополам, удалите семена и перегородки, нарежьте половинки крупными ломтиками. Помидоры разрежьте на четыре части. Разложите овощи на противне, посолите, посыпьте перцем, сбрызните горчичным маслом и запекайте в течение 30 минут.

Шаг 2

В кастрюлю с толстым дном влейте 1 ст. л. горчичного масла, добавьте сливочное и разогрейте. Обжарьте мелко нарезанный лук и измельчённый чеснок в течение 4 минут. Влейте куриный бульон, добавьте консервированные помидоры и доведите до кипения. Выложите в суп запечённые овощи, уменьшите нагрев до минимального и готовьте под крышкой 20 минут.

Шаг 3

Погружным блендером измельчите суп до однородности. Добавьте сливки, посолите, приправьте перцем, перемешайте и остудите до комнатной температуры.

Шаг 4

Оставшееся горчичное масло соедините с сушёным тимьяном и смажьте хлеб. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием. Поместите сыр между двумя ломтиками хлеба и жарьте на средне-сильном огне до золотистого цвета, 1-2 минуты. Переверните и продолжайте готовить, прижимая хлеб лопаткой, 1 минуту. Снимите хлеб со сковородки и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 5

Разлейте суп в миски, добавьте гренки и украсьте листочками базилика и черным перцем.

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