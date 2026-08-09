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Как правильно промывать рис для рассыпчатого гарнира 0 439

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно промывать рис для рассыпчатого гарнира

Достичь идеального состояния риса при варке может быть сложно, даже для опытных поваров.

 

Рис содержит крахмал, который может привести к тому, что вместо аппетитного гарнира получится обычная каша. Однако секрет заключается в правильной подготовке крупы перед варкой.

Правила промывания риса

Неподготовленный рис варить не рекомендуется, так как он может содержать пыль, что не безопасно и не эстетично.

Сначала промойте рис под холодной водой. Вы заметите, что через некоторое время вода станет прозрачной.

Это сигнал к переходу к следующему этапу. Прогрейте чайник с водой до 70 градусов и несколько раз промойте рис. Несмотря на то, что он уже был вымыт, вода может оставаться мутной.

Дождитесь, пока вода снова станет прозрачной и чистой. После этого можно приступать к варке риса.

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