Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно варить пельмени: секреты идеального блюда 0 1324

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пельмени

Приготовление пельменей может показаться простым, но есть нюансы, которые помогут достичь идеального результата.

 

При варке пельменей достаточно пересыпать их из пакета в кастрюлю с кипящей водой и дождаться готовности. Однако, чтобы добиться действительно вкусного блюда, нужно учитывать некоторые моменты.

Иногда пельмени могут получиться разваренными или слишком жесткими. Но есть один простой совет, который поможет вам обеспечить идеальный вкус и текстуру.

Секрет идеальных пельменей

Во время варки важно создать перепад температур. Это легко сделать, добавив стакан холодной воды в кипящую воду с пельменями.

Холодная вода поможет улучшить состояние теста: оно не станет слишком жестким и при этом не размягчится слишком сильно. В результате вы получите нежные и сочные пельмени, которые сохранят свою форму.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рецепт маринованных огурцов: как приготовить в домашних условиях
Изображение к статье: Марокканский салат из перца с апельсинами
Изображение к статье: Как приготовить баклажаны по-корейски: вкусное и простое блюдо
Изображение к статье: Паста из укропа и чеснока: быстрая закуска за 10 минут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews
Изображение к статье: Джорджина и Криштиану
В мире
Изображение к статье: Эдвард Ратниекс
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Volkswagen ночью
ЧП и криминал
Изображение к статье: Заблудившийся грибник.
Наша Латвия
Изображение к статье: Изданные в РФ книги Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Польский путешественник Яцек Палубицкий.
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео