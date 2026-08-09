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Необычные способы использования кабачка 0 376

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабачки

Кабачок — это не только полезный овощ, но и универсальный продукт, который может помочь в различных аспектах жизни.

 

Кабачок — это не просто способ борьбы с лишними килограммами, но и отличная возможность очистить организм, а также заменить некоторые косметологические процедуры. Рассмотрим подробнее.

Детоксикация

Кабачок богат клетчаткой, пищевыми волокнами, витаминами и микроэлементами. Он помогает очищать организм от токсинов, нормализует баланс микрофлоры и восстанавливает работу ферментных систем.

Для детоксикации рекомендуется употреблять кабачок в сыром виде. Отлично подходит сок из кабачка, смешанный с тыквой, морковью, огурцом или арбузом. Такой напиток помогает вывести лишнюю жидкость, устранить отеки и будет полезен при целлюлите.

Для одной порции нужно 200 граммов сырого кабачка, которые смешивают в блендере с петрушкой, сельдереем и разбавляют 1 стаканом нежирного кефира.

Похудение

100 граммов кабачка содержат всего 27 калорий, а также массу растительных волокон, витаминов и минералов. Этот овощ отлично утоляет голод и нормализует обмен веществ, что способствует снижению веса.

Чтобы усилить эффект похудения, следует учитывать несколько моментов:

  • Кабачок лучше употреблять с овощами зеленого цвета.
  • Часть полезных веществ теряется при удалении кожицы.
  • При похудении на кабачковой диете стоит исключить сладкое, жирное, копченое, острое и спиртное, оставляя лишь нежирную рыбу или белое мясо птицы.

Косметология

Кабачок содержит фолиевую и ацетилсалициловую кислоты, ретинол и другие биоактивные вещества, которые положительно влияют на состояние кожи. Кабачковая диета способствует повышению выработки коллагена и эластина.

В результате улучшается цвет лица, исчезает сосудистая сетка, пигментные пятна становятся менее заметными, а кожа становится менее чувствительной к внешним раздражителям. Также разглаживаются мелкие морщины, восстанавливается рН-баланс и увлажненность кожи.

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