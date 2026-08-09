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Пять хитростей для нарезки лука без слез 0 131

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лук

Лук является неотъемлемой частью многих блюд, и многие хозяйки сталкиваются с проблемами при его нарезке.

 

Каждый кулинар знает, как сложно нарезать лук из-за его химического состава.

Однако, если следовать нескольким простым советам, можно избежать неприятных ощущений. Какие же это секреты?

Лимонный сок

Мало кто знает, что перед нарезкой лука стоит протереть нож и доску долькой лимона. Это поможет избежать слез и неприятного запаха.

Морозильная камера

Если вы готовите первое или второе блюдо, можно немного заморозить лук. Это уменьшит его способность вызывать слезы.

Луковицу можно оставлять в морозильной камере от 15 до 60 минут, не теряя при этом вкусовых качеств.

Вытяжка

Если ваша кухня оборудована вытяжкой, включите её. Это значительно снизит риск появления слез. Также можно приоткрыть окно, но для этого нужна ветреная погода.

Кипяток

Существует интересный способ, который может помочь. Вскипятите чайник, налейте воду в миску и поставьте её рядом с разделочной доской.

Также можно опустить луковицу в горячую воду на 30 секунд.

Холодная вода

Другой вариант — заполнить миску холодной водой и обработать в ней луковицу и нож.

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