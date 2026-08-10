Предлагаем вам простой рецепт аджики без уксуса, который можно приготовить в любое время.
Ингредиенты на 5 килограммов помидоров:
1 килограмм сладкого перца;
16 штук острого перца;
0,5 килограмма чеснока;
0,5 стакана растительного масла;
1 столовая ложка с горкой соли.
Сначала очистите помытые сладкие перцы от семян. У горького перца достаточно отрезать хвостики, а у помидоров удалите плодоножку. Измельчите подготовленные овощи с помощью мясорубки, а чеснок перемолите отдельно.
Варите перец и помидоры в течение 15-20 минут. Когда овощная смесь закипит, добавьте растительное масло и соль. Чеснок добавляйте за 2-3 минуты до окончания варки.
Горячую массу разлейте по заранее простерилизованным банкам и закатайте. Лучше всего использовать банки объемом 0,5 литра.
Переверните банки с аджикой и укройте их одеялом на 2 дня, после чего можно отправлять на хранение.
Приятного аппетита!
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