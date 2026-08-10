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Аджика из помидоров и перца без уксуса: вкусный рецепт 0 1706

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Аджика из помидоров и перца без уксуса: вкусный рецепт

Предлагаем вам простой рецепт аджики без уксуса, который можно приготовить в любое время.

 

Ингредиенты на 5 килограммов помидоров:

1 килограмм сладкого перца;

16 штук острого перца;

0,5 килограмма чеснока;

0,5 стакана растительного масла;

1 столовая ложка с горкой соли.

Сначала очистите помытые сладкие перцы от семян. У горького перца достаточно отрезать хвостики, а у помидоров удалите плодоножку. Измельчите подготовленные овощи с помощью мясорубки, а чеснок перемолите отдельно.

Варите перец и помидоры в течение 15-20 минут. Когда овощная смесь закипит, добавьте растительное масло и соль. Чеснок добавляйте за 2-3 минуты до окончания варки.

Горячую массу разлейте по заранее простерилизованным банкам и закатайте. Лучше всего использовать банки объемом 0,5 литра.

Переверните банки с аджикой и укройте их одеялом на 2 дня, после чего можно отправлять на хранение.

Приятного аппетита!

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