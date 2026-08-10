Лето считается отличным временем для покупки дынь, однако эксперты утверждают, что наслаждаться этим фруктом можно практически круглый год, если знать, как выбрать качественный плод.

Правила выбора дыни подходят для большинства сортов. В первую очередь, обратите внимание на аромат: у спелых дынь он должен быть приятным, сладким и выраженным, но без винных нот, что может свидетельствовать о перезрелости. Кожура должна иметь равномерный цвет, без зеленых пятен. Если для сорта характерны сеточка или полоски, они должны быть хорошо заметны у спелой дыни. Потемнения и коричневые пятна являются плохим знаком, указывающим на то, что плод мог перележать, так как его поздно собрали или неправильно хранили.

Определить наличие нитратов по внешнему виду дыни невозможно. Однако перед тем, как попасть на прилавок, каждая партия должна пройти контроль на содержание вредных веществ. Поэтому лучшее доказательство отсутствия нитратов — наличие соответствующих документов. Главный совет: покупайте дыню только в проверенных местах. Необорудованные точки продаж, часто расположенные вдоль трасс, лучше избегать.