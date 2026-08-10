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Классический соус ткемали из алычи 0 362

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Классический соус ткемали из алычи

Грузинские соусы славятся своим аппетитным и насыщенным вкусом. Один из них — соус ткемали из алычи, который можно легко приготовить в домашних условиях. Объем 500 г, время приготовления 60 мин, 65 ккал.

Традиционный соус ткемали, характерный для кавказской кухни, прекрасно сочетается с мясными блюдами. Он обладает насыщенным, слегка кисловатым вкусом, который подчеркивается ароматом специй, трав и пряностей.

Ингредиенты:

  • Слива или алыча – 1 кг
  • Чеснок – 1 головка (небольшая)
  • Перец красный жгучий – 1/3 - 1 стручок (в зависимости от остроты)
  • Кинза – 20 г (листья)
  • Мята блошница (Омбало) – 20 г (свежих листьев или 1 ч. ложка сушеной)
  • Укроп свежий – 20 г (зелень без хвостиков)
  • Петрушка – 20 г (листьев без хвостиков)
  • Кориандр молотый – 1/2 ч. ложки
  • Хмели-сунели – 1/2 ч. ложки
  • Соль – 1.5 ч. ложки
  • Сахар – 4 ч. ложки

Приготовление:

Тщательно промойте сливу или алычу, залейте холодной водой и доведите до кипения. После закипания варите около 15-20 минут на маленьком огне. Косточки удалять не обязательно, так как сливу будем перетирать до состояния пюре после варки.

Слейте сливовый отвар в отдельную посуду, он может пригодиться для разбавления соуса. Перетрите сливу или алычу через сито.

Зелень промойте и удалите хвостики. Мелко нарежьте зелень и перец. Чеснок пропустите через пресс. Корректируйте количество чеснока и перца по своему вкусу, в зависимости от желаемой остроты. Если вам не нравится аромат кинзы, можете уменьшить ее количество или исключить из рецепта.

В сотейник или кастрюлю выложите сливовое пюре, доведите до кипения и протушите около 10 минут. Добавьте сахар, соль и специи, тушите еще около 5 минут. Если пюре стало слишком густым, разбавьте его небольшим количеством сливового отвара.

Добавьте в соус измельченную зелень, чеснок и перец. Тушите еще 5-7 минут, пробуйте на вкус. Если соус слишком кислый, увеличьте количество сахара.

Соус готов! Его можно подавать сразу или разлить по пастеризованным банкам и закатать. Храните соус в холодном месте, например, в подвале или холодильнике.

Маленькие хитрости:

Готовый ткемали должен быть достаточно кислым. Лучше всего подавать его к шашлыку или жирным мясным блюдам. Если соус окажется слишком кислым, добавьте немного сахара или сахарной пудры.

Приятного аппетита!

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