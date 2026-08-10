Грузинские соусы славятся своим аппетитным и насыщенным вкусом. Один из них — соус ткемали из алычи, который можно легко приготовить в домашних условиях. Объем 500 г, время приготовления 60 мин, 65 ккал.

Традиционный соус ткемали, характерный для кавказской кухни, прекрасно сочетается с мясными блюдами. Он обладает насыщенным, слегка кисловатым вкусом, который подчеркивается ароматом специй, трав и пряностей.

Ингредиенты:

Слива или алыча – 1 кг

Чеснок – 1 головка (небольшая)

Перец красный жгучий – 1/3 - 1 стручок (в зависимости от остроты)

Кинза – 20 г (листья)

Мята блошница (Омбало) – 20 г (свежих листьев или 1 ч. ложка сушеной)

Укроп свежий – 20 г (зелень без хвостиков)

Петрушка – 20 г (листьев без хвостиков)

Кориандр молотый – 1/2 ч. ложки

Хмели-сунели – 1/2 ч. ложки

Соль – 1.5 ч. ложки

Сахар – 4 ч. ложки

Приготовление:

Тщательно промойте сливу или алычу, залейте холодной водой и доведите до кипения. После закипания варите около 15-20 минут на маленьком огне. Косточки удалять не обязательно, так как сливу будем перетирать до состояния пюре после варки.

Слейте сливовый отвар в отдельную посуду, он может пригодиться для разбавления соуса. Перетрите сливу или алычу через сито.

Зелень промойте и удалите хвостики. Мелко нарежьте зелень и перец. Чеснок пропустите через пресс. Корректируйте количество чеснока и перца по своему вкусу, в зависимости от желаемой остроты. Если вам не нравится аромат кинзы, можете уменьшить ее количество или исключить из рецепта.

В сотейник или кастрюлю выложите сливовое пюре, доведите до кипения и протушите около 10 минут. Добавьте сахар, соль и специи, тушите еще около 5 минут. Если пюре стало слишком густым, разбавьте его небольшим количеством сливового отвара.

Добавьте в соус измельченную зелень, чеснок и перец. Тушите еще 5-7 минут, пробуйте на вкус. Если соус слишком кислый, увеличьте количество сахара.

Соус готов! Его можно подавать сразу или разлить по пастеризованным банкам и закатать. Храните соус в холодном месте, например, в подвале или холодильнике.

Маленькие хитрости:

Готовый ткемали должен быть достаточно кислым. Лучше всего подавать его к шашлыку или жирным мясным блюдам. Если соус окажется слишком кислым, добавьте немного сахара или сахарной пудры.

Приятного аппетита!