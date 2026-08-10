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Крем-суп из кабачков с лососем 0 17

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Крем-суп из кабачков с лососем

Крем-суп из кабачка с лососем — это лёгкий и нежный овощной суп с красной рыбой. Даже если вы не любите кабачки, стоит попробовать этот рецепт, так как вкус кабачков не доминирует, а главную роль играет рыба с её оттенками. Время приготовления: 50 минут, порции: 4-5, калорийность: 50 ккал/100 г.

 

Ингредиенты:

лосось 300-400 г

вода 1 л

кабачки 700 г

картофель 200 г

лук 150 г

сливки 10-20% 200 мл

соль 1 ч. ложка

перец чёрный молотый по вкусу

масло растительное для обжарки

Для приготовления можно использовать любую рыбу из семейства лососевых: сёмгу, горбушу, кету, нерку, кижуч или форель.

Вес кабачков, картофеля и лука указан в очищенном состоянии. Молодые кабачки не требуют очистки.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Овощи промойте. Очистите лук от шелухи и нарежьте его некрупно. Разогрейте сковороду с растительным маслом, добавьте лук и обжаривайте его, помешивая, до лёгкой золотистой корочки, обычно это занимает 5-7 минут на средней мощности плиты. При жарке лук теряет горечь и приобретает приятный вкус, который делает суп более интересным.

Теперь приступим к приготовлению супа.

В кастрюлю налейте 1 литр чистой воды, добавьте рыбу, посолите, поперчите и поставьте на плиту. Доведите до кипения и варите 8-10 минут.

Пока рыба варится, очистите картофель и нарежьте его кубиками. То же самое сделайте с кабачками.

Когда рыба будет готова, вынимите её на тарелку, а в кастрюлю добавьте нарезанные картофель и кабачки. Добавьте лук, доведите до кипения и варите овощи до мягкости, это займет около 15-20 минут. Чем мягче будут овощи, тем однороднее получится суп.

Отлейте из кастрюли около 2/3 бульона и измельчите содержимое кастрюли погружным блендером до однородного состояния. Лишнюю жидкость лучше слить, чтобы пюре получилось более гладким.

Верните бульон обратно в кастрюлю и перемешайте. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте соль, перец или другие специи по вашему усмотрению.

Добавьте в суп сливки и перемешайте до однородного состояния.

Очищенную рыбу нарежьте на кусочки и добавьте в суп, аккуратно перемешайте.

Крем-суп из кабачка с лососем готов! Для подачи налейте суп в тарелку, добавьте несколько кусочков лосося и украсьте зеленью, сливками и по желанию молотым перцем.

Приятного аппетита!

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