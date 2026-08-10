Сезон заготовок в самом разгаре, и если вы ещё не успели пополнить свои запасы, этот рецепт вам точно пригодится! Лечо можно подавать к различным блюдам, таким как каши, картофель, мясо и птица. Оно также отлично подходит для рагу и борща, придавая им яркий и насыщенный вкус.

Ингредиенты:

перец болгарский 500 г

помидоры 500 г

морковь 200 г

лук 200 г

сахар 50 г

масло растительное 50 г

чеснок 3 зубчика

уксус 9% 1 ст. ложка

соль 1/2 ст. ложки

перец чёрный молотый 2 щепотки

Выбирайте помидоры любого размера, лучше, чтобы они были крупными, так их легче обрабатывать. Перец можно брать красный или жёлтый, так как зелёный не подходит для лечо, а оранжевый уже занят — это морковь.

Из данного количества ингредиентов получится 2 баночки по 0,5 л.

Приготовление:

Подготовьте все необходимые продукты. Первым делом займёмся помидорами. Помойте их и острым ножом сделайте крестообразный надрез на каждом томате. Затем аккуратно снимите с них кожицу.

Кипятите воду в чайнике, подготовленные томаты сложите в глубокую миску и залейте кипятком. Накройте миску крышкой и оставьте помидоры пропариться на 10-15 минут. Кожица снимется очень легко.

Тем временем подготовьте остальные овощи. Морковь очистите и промойте, затем высушите. Для лечо овощи лучше нарезать крупными сегментами, чтобы они ощущались в готовом блюде. Нарежьте морковь средними брусочками. Лук очистите от шелухи, сполосните и нарежьте полукольцами.

Сладкий перец для лечо должен быть мясистым и ароматным. Очищайте перцы от семенной коробки и светлых перегородок. Промойте половинки перцев и нарежьте полосками.

Помидоры уже достаточно пропарились. Слейте воду и снимите с каждого помидора кожуру. Очищенные томаты нарежьте произвольно и сложите в кастрюлю. При помощи погружного блендера измельчите томаты в пюре (можно использовать мясорубку или обычную тёрку).

Перекладывайте все подготовленные овощи в кастрюлю с помидорами. Добавьте сразу соль, перец и сахар. Влейте растительное масло. Накройте крышкой и поставьте на средний огонь. Варите лечо с момента закипания 30 минут. За это время успеете стерилизовать банки и крышки для них.

Спустя указанное время добавьте в кастрюлю с лечо чеснок, предварительно очищенный и измельчённый. Варите лечо ещё 5 минут, затем влейте уксус, перемешайте и снимите с огня. Уксус необходим, так как он является консервантом, который позволит заготовке храниться до зимы.

Наполните банки ароматным лечо и сразу герметично закройте стерильными крышками. Ставьте банки дном вверх, чтобы проверить герметичность закатки и дополнительно стерилизовать крышку. Накройте банки одеялом или пледом и оставьте на сутки в покое. После этого отправьте заготовку в кладовку или погреб, главное, чтобы место для хранения было тёмным и прохладным.

Лечо из перца и помидоров на зиму готово! Приятного аппетита!