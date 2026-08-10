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Пшенная каша: советы по приготовлению, которые стоит помнить 0 1317

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пшенная каша: советы по приготовлению, которые стоит помнить

Правильно приготовленная пшенная каша — это не только вкусное, но и универсальное блюдо. Пшено можно использовать как гарнир или в десертах, добавляя сахар и сухофрукты.

 

Важно помнить несколько хитростей приготовления пшенной каши:

Правильная обработка

Перед приготовлением пшено необходимо обработать, чтобы раскрыть его вкус. Сначала крупу следует залить горячей водой, подождать пару минут и слить жидкость.

Затем промывайте пшено холодной водой до тех пор, пока оно не станет чистым.

Пропорции

Успех каши зависит от правильных пропорций. Недостаток воды сделает кашу суховатой, а избыток — слишком влажной. Рекомендуется использовать соотношение: одна часть крупы на две части воды.

Масло

Сливочное масло следует добавлять в нужный момент, чтобы каша была нежной и ароматной. Добавьте его примерно через десять минут после закипания.

Крышка

Во время варки крышку не следует накрывать. После выключения плиты накройте кашу крышкой и дайте ей постоять полчаса.

После этого можно наслаждаться вкусом пшенной каши.

Приятного аппетита!

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