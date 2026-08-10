Этот рецепт консервированных огурцов не так известен, но его стоит попробовать! Тем более, что процесс заготовки не займет много времени и сил.
Ингредиенты:
2 кг огурцов;
4-5 веточек морковной ботвы (на литровую банку);
2 литра воды;
40 граммов соли;
140 граммов сахара;
120 миллилитров 9%-ного уксуса.
В предварительно простерилизованные банки уложите морковную ботву, затем наполните их вымытыми огурцами, предварительно срезав кончики с обеих сторон.
Залейте заготовки кипятком и дождитесь, пока вода станет едва теплой. Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и соль.
Дождитесь, пока смесь закипит, затем влейте уксус и сразу же заполните банки получившимся рассолом.
Плотно закройте банки крышками и оставьте их самостерилизоваться, укрыв теплым одеялом.
Пробовать заготовку можно через 2 месяца — именно столько времени нужно, чтобы ботва передала свой аромат и вкус маринаду.
Приятного аппетита!
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