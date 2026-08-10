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Заготовка огурцов с морковной ботвой 0 137

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заготовка огурцов с морковной ботвой

Этот рецепт консервированных огурцов не так известен, но его стоит попробовать! Тем более, что процесс заготовки не займет много времени и сил.

 

Ингредиенты:

2 кг огурцов;

4-5 веточек морковной ботвы (на литровую банку);

2 литра воды;

40 граммов соли;

140 граммов сахара;

120 миллилитров 9%-ного уксуса.

В предварительно простерилизованные банки уложите морковную ботву, затем наполните их вымытыми огурцами, предварительно срезав кончики с обеих сторон.

Залейте заготовки кипятком и дождитесь, пока вода станет едва теплой. Слейте жидкость в кастрюлю, добавьте сахар и соль.

Дождитесь, пока смесь закипит, затем влейте уксус и сразу же заполните банки получившимся рассолом.

Плотно закройте банки крышками и оставьте их самостерилизоваться, укрыв теплым одеялом.

Пробовать заготовку можно через 2 месяца — именно столько времени нужно, чтобы ботва передала свой аромат и вкус маринаду.

Приятного аппетита!

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