Сторонники здорового питания считают, что каждый продукт имеет свою идеальную пару, а овощи должны сочетаться по гармонии цвета. Однако некоторые привычные комбинации, по мнению диетологов, могут приносить больше вреда, чем пользы.

Кофе и бутерброды

Это типичный завтрак для многих горожан. Кофе бодрит, а бутерброды помогают продержаться несколько часов. Но, как выясняется, бутерброды с сыром не сочетаются с кофе. Польза сыра теряется из-за углеводов и кофеина. Решением может стать отказ от кофе в пользу чая, хотя бы на завтрак.

Овощной салат

Если в салате используются томаты и огурцы, его обычно приправляют растительным маслом, зеленью и творожным сыром. Однако специалисты рекомендуют не смешивать томаты и огурцы. Лучше есть их в разное время, по отдельности, чтобы организм мог полностью усвоить полезные вещества.

Картошка с мясом

С точки зрения здорового питания, это сочетание не самое лучшее. Картошка содержит крахмал, а мясо — белок. Вместе они долго перевариваются, что может вызывать тяжесть, изжогу и вздутие живота. Лучше сочетать мясо с капустой, огурцами, томатами или спаржей, которые можно тушить или запекать.

Смузи

Многие считают, что смешивание ягод и фруктов с молоком в блендере полезно для здоровья. Однако это не всегда так! Например, ананас с молоком может вызвать проблемы с пищеварением, а банан и молоко могут нарушить кислотно-щелочной баланс. Гораздо полезнее добавить в молоко или натуральный йогурт чернику.