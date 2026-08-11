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Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт 0 114

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт

Это угощение порадует всех своим вкусом и полезными свойствами!

 

Для приготовления пастилы вам понадобятся всего две составляющие:

1 килограмм слив,

100 граммов сахара.

Приготовление:

Сначала тщательно вымойте сливы и удалите из них косточки. Переложите плоды в сотейник, закройте крышкой и поставьте на плиту, включив огонь на среднюю мощность.

Варите сливы до тех пор, пока они не станут мягкими и не пустят сок (примерно 15 минут).

Если вы используете твердые плоды, добавьте в сотейник 2-3 столовые ложки воды.

С помощью блендера превратите сливовую массу в пюре. Затем добавьте сахар и снова поставьте сотейник на огонь. Поварите сливовое пюре 10-15 минут, периодически помешивая. Тем временем застелите противень пергаментом и, когда время выйдет, вылейте на него пюре.

Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 100 градусов, на 4-6 часов. После этого аккуратно нарежьте пастилу на полоски вместе с бумагой. Перед подачей не забудьте снять пергамент.

Приятного аппетита!

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