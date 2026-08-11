Существует множество натуральных продуктов, которые, несмотря на свою доступность, приносят значительную пользу организму. Одним из таких продуктов является морская капуста.

Морская капуста богата йодом (300 мг на 100 г), который необходим для нормального функционирования щитовидной железы, нервной системы, а также для здоровья кожи, волос и ногтей. Чтобы насытить организм этим важным элементом, не нужно прибегать к дорогим фармацевтическим препаратам или готовить сложные блюда.

Предлагаем простой домашний рецепт, который по вкусу напомнит консервированную морскую капусту, продающуюся в магазинах. Однако в отличие от покупной, в приготовленной самостоятельно морской капусте нет вредных пищевых добавок.

Вам потребуется:

1 небольшая глубокая тарелка сухой морской капусты,

1 морковь,

1-2 зубчика чеснока,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

кунжут,

морская соль,

оливковое масло,

вода.

Приготовление:

Тщательно промойте морскую капусту. Затем залейте её питьевой водой и оставьте на 5-7 часов для набухания. После этого снова промойте, чтобы избавиться от возможного песка. На крупной терке натрите морковь. Добавьте яблочный уксус, соль и пропущенный через чеснокодавилку чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Заправьте необходимым количеством растительного масла и посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!