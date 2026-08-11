Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить морскую капусту в домашних условиях 0 112

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить морскую капусту в домашних условиях

Существует множество натуральных продуктов, которые, несмотря на свою доступность, приносят значительную пользу организму. Одним из таких продуктов является морская капуста.

 

Морская капуста богата йодом (300 мг на 100 г), который необходим для нормального функционирования щитовидной железы, нервной системы, а также для здоровья кожи, волос и ногтей. Чтобы насытить организм этим важным элементом, не нужно прибегать к дорогим фармацевтическим препаратам или готовить сложные блюда.

Предлагаем простой домашний рецепт, который по вкусу напомнит консервированную морскую капусту, продающуюся в магазинах. Однако в отличие от покупной, в приготовленной самостоятельно морской капусте нет вредных пищевых добавок.

Вам потребуется:

1 небольшая глубокая тарелка сухой морской капусты,

1 морковь,

1-2 зубчика чеснока,

1 столовая ложка яблочного уксуса,

кунжут,

морская соль,

оливковое масло,

вода.

Приготовление:

Тщательно промойте морскую капусту. Затем залейте её питьевой водой и оставьте на 5-7 часов для набухания. После этого снова промойте, чтобы избавиться от возможного песка. На крупной терке натрите морковь. Добавьте яблочный уксус, соль и пропущенный через чеснокодавилку чеснок. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Заправьте необходимым количеством растительного масла и посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Изображение к статье: Что вреднее: картошка с мясом или помидор с огурцом?
Изображение к статье: Лимонная соль: как сделать блюдо из рыбы и курицы вкуснее и ароматнее
Изображение к статье: Варенье из бананов: как приготовить экзотическую сладость

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Затмение
Наша Латвия
Изображение к статье: Являются ли все собаки подвидом волка?
В мире животных
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео