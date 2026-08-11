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Как улучшить вкус мяса с помощью кофейной гущи: необычная кулинарная хитрость 0 171

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как улучшить вкус мяса с помощью кофейной гущи: необычная кулинарная хитрость

Дачники знают, что выбрасывать кофейную гущу не стоит. Ее можно использовать как удобрение и средство для борьбы с вредителями. Однако многие не догадываются, что остатки кофе можно применять в кулинарии.

 

Кофейная гуща может значительно улучшить вкус и текстуру мясных блюд.

Как это сделать? Все просто: кофейные остатки могут служить маринадом.

Для этого возьмите глубокую ёмкость, в которой будете мариновать мясо. В посуду выложите кофейную гущу, оставшуюся на дне чашки после кофе. Затем добавьте немного уксуса, чеснока и чёрного перца. Смесь посолите и разведите небольшим количеством газированной минеральной воды.

В получившийся кофейный маринад поместите сырое мясо. Через пару часов кусочки мяса станут невероятно мягкими и нежными. После термической обработки блюдо будет отличаться сочностью и великолепным вкусом.

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