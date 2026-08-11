Природа раскрасила сладкий болгарский перец в разные цвета. Он бывает красным, желтым, зеленым и оранжевым. Какой из них наиболее полезен?

Согласно научным исследованиям, красный перец содержит наибольшее количество витамина C. Однако и другие виды сладкого перца также имеют свои преимущества.

Зеленый перец

Рекомендуется для людей с избыточным весом и ожирением. Он эффективно помогает при лечении анемии, остеопороза, а также нарушений работы потовых и сальных желез.

Желтый перец

Способствует нормализации артериального давления и обменных процессов, снижает уровень плохого холестерина, улучшает зрение, очищает организм от шлаков и токсинов, укрепляет опорно-двигательный аппарат и стимулирует работу кишечника, полезен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Красный перец

Не рекомендуется только аллергикам. Остальным он помогает решить проблемы со зрением, содержит витамины A, C и другие. В нем также присутствует двойная норма аскорбиновой кислоты. Он улучшает метаболические процессы, содержит антиоксиданты, укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена и поддерживает нервную систему.

Оранжевый перец

Как и красный, он содержит большое количество витамина A, даже превосходя морковь по этому показателю.