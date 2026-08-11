Чтобы сохранить зелень свежей, не обязательно тратить много времени на сушку. Хотя некоторые растения, такие как базилик, могут темнеть в морозильнике, сушка не является единственным способом хранения. Заморозка трав возможна, но для этого потребуется добавить еще один ингредиент.

Речь идет о растительном масле – подсолнечном или оливковом.

Возьмите нужное количество зелени, тщательно промойте ее под проточной водой и удалите грубые стебли. Залейте пряные листочки маслом и с помощью блендера измельчите до однородной консистенции. После этого наполните получившейся массой пластиковый контейнер и отправьте его на полку холодильника.

Благодаря содержанию масла масса не замерзнет полностью, и вы всегда сможете зачерпнуть нужное количество, чтобы добавить в суп, салат или маринад.