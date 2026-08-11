Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как заготовить базилик и другие травы на зиму без сушки 0 872

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заготовить базилик и другие травы на зиму без сушки

Чтобы сохранить зелень свежей, не обязательно тратить много времени на сушку. Хотя некоторые растения, такие как базилик, могут темнеть в морозильнике, сушка не является единственным способом хранения. Заморозка трав возможна, но для этого потребуется добавить еще один ингредиент.

 

Речь идет о растительном масле – подсолнечном или оливковом.

Возьмите нужное количество зелени, тщательно промойте ее под проточной водой и удалите грубые стебли. Залейте пряные листочки маслом и с помощью блендера измельчите до однородной консистенции. После этого наполните получившейся массой пластиковый контейнер и отправьте его на полку холодильника.

Благодаря содержанию масла масса не замерзнет полностью, и вы всегда сможете зачерпнуть нужное количество, чтобы добавить в суп, салат или маринад.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Изображение к статье: Что вреднее: картошка с мясом или помидор с огурцом?
Изображение к статье: Лимонная соль: как сделать блюдо из рыбы и курицы вкуснее и ароматнее
Изображение к статье: Варенье из бананов: как приготовить экзотическую сладость

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Затмение
Наша Латвия
Изображение к статье: Являются ли все собаки подвидом волка?
В мире животных
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео