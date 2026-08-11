Рецепт приготовления лимонной соли в домашних условиях.
Многие современные приправы содержат обычную поваренную соль, и ее доля часто бывает значительной. Поэтому экономные хозяйки решили не переплачивать и самостоятельно приготовить натуральную приправу. Попробуйте и вы!
Ингредиенты:
крупная соль (лучше морская) – 0,1 кг;
лимон – 1 штука.
Приготовление:
Сначала снимите с лимона цедру и выжмите сок. Затем смешайте цедру с солью.
Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него соль и равномерно распределите по поверхности. Поставьте противень в разогретую до 190 градусов духовку и подождите, пока соль не высохнет.
После этого достаньте противень, замените пергамент и снова прокалите соль в течение 15 минут при той же температуре.
Готовую лимонную соль пересыпьте в стеклянную емкость, плотно закройте и храните в прохладном темном месте до использования.
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