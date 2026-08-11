Многие современные приправы содержат обычную поваренную соль, и ее доля часто бывает значительной. Поэтому экономные хозяйки решили не переплачивать и самостоятельно приготовить натуральную приправу. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

крупная соль (лучше морская) – 0,1 кг;

лимон – 1 штука.

Приготовление:

Сначала снимите с лимона цедру и выжмите сок. Затем смешайте цедру с солью.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него соль и равномерно распределите по поверхности. Поставьте противень в разогретую до 190 градусов духовку и подождите, пока соль не высохнет.

После этого достаньте противень, замените пергамент и снова прокалите соль в течение 15 минут при той же температуре.

Готовую лимонную соль пересыпьте в стеклянную емкость, плотно закройте и храните в прохладном темном месте до использования.