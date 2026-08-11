Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лимонная соль: как сделать блюдо из рыбы и курицы вкуснее и ароматнее 0 121

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лимонная соль: как сделать блюдо из рыбы и курицы вкуснее и ароматнее

Рецепт приготовления лимонной соли в домашних условиях.

 

Многие современные приправы содержат обычную поваренную соль, и ее доля часто бывает значительной. Поэтому экономные хозяйки решили не переплачивать и самостоятельно приготовить натуральную приправу. Попробуйте и вы!

Ингредиенты:

крупная соль (лучше морская) – 0,1 кг;

лимон – 1 штука.

Приготовление:

Сначала снимите с лимона цедру и выжмите сок. Затем смешайте цедру с солью.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите на него соль и равномерно распределите по поверхности. Поставьте противень в разогретую до 190 градусов духовку и подождите, пока соль не высохнет.

После этого достаньте противень, замените пергамент и снова прокалите соль в течение 15 минут при той же температуре.

Готовую лимонную соль пересыпьте в стеклянную емкость, плотно закройте и храните в прохладном темном месте до использования.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заготовка огурцов с морковной ботвой
Изображение к статье: Аджика из помидоров и перца без уксуса: вкусный рецепт
Изображение к статье: Как правильно выбрать вкусную дыню и определить наличие нитратов
Изображение к статье: Три простых способа проверить качество меда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия
Изображение к статье: гранулы в ладонях
Наша Латвия
2
Изображение к статье: аптека
Бизнес
Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео