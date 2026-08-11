Этот необычный способ приготовления сливового конфитюра делает его невероятно вкусным и придаёт насыщенный цвет.

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты:

1 кг слив;

0,3-1 кг сахара;

1/3 чайной ложки лимонной кислоты.

Сначала тщательно промойте сливы под проточной водой, затем разрежьте их на половинки и удалите косточки. Переложите кусочки слив на сковороду и добавьте остальные ингредиенты, регулируя количество сахара по своему вкусу.

Готовьте варенье на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая. Если вы хотите, чтобы варенье получилось очень густым, напоминающим повидло, увеличьте огонь и готовьте ещё 15 минут.

Готовую массу разложите по заранее простерилизованным банкам и закройте крышками.