Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде 0 34

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде

Этот необычный способ приготовления сливового конфитюра делает его невероятно вкусным и придаёт насыщенный цвет.

 

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты:

1 кг слив;

0,3-1 кг сахара;

1/3 чайной ложки лимонной кислоты.

Сначала тщательно промойте сливы под проточной водой, затем разрежьте их на половинки и удалите косточки. Переложите кусочки слив на сковороду и добавьте остальные ингредиенты, регулируя количество сахара по своему вкусу.

Готовьте варенье на среднем огне около 15 минут, периодически помешивая. Если вы хотите, чтобы варенье получилось очень густым, напоминающим повидло, увеличьте огонь и готовьте ещё 15 минут.

Готовую массу разложите по заранее простерилизованным банкам и закройте крышками.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Изображение к статье: Что вреднее: картошка с мясом или помидор с огурцом?
Изображение к статье: Лимонная соль: как сделать блюдо из рыбы и курицы вкуснее и ароматнее
Изображение к статье: Варенье из бананов: как приготовить экзотическую сладость

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Альпы
ЧП и криминал
Изображение к статье: Затмение
Наша Латвия
Изображение к статье: Являются ли все собаки подвидом волка?
В мире животных
Изображение к статье: Биологи выявили «стоп-цвета» для комаров
В мире животных
Изображение к статье: Ученые расшифровали геном медузы
В мире животных
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео