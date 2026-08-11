Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Варенье из бананов: как приготовить экзотическую сладость 0 130

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Варенье из бананов: как приготовить экзотическую сладость

Банановое варенье — это лакомство, которое не оставит равнодушным никого. Если у вас есть недозревшие фрукты, которые не имеют яркого вкуса, смело готовьте заготовки!

 

Приготовление бананового варенья не представляет собой ничего сложного.

Вам понадобятся:

1 кг бананов;

1 стакан сахара;

1 стакан воды;

сок 1 лимона.

Очистите бананы от кожуры и нарежьте их кружочками. Переложите фрукты в кастрюлю и засыпьте сахаром. Сверху выжмите сок из лимона и оставьте на некоторое время. Через 10-15 минут добавьте воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Не забывайте помешивать варенье. Делайте это до тех пор, пока бананы не станут прозрачными. Обычно на это уходит около 25 минут.

После этого разложите банановое варенье по баночкам и закатайте. Если вы использовали перезревшие бананы, у вас получится джем, что тоже очень вкусно.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заготовка огурцов с морковной ботвой
Изображение к статье: Аджика из помидоров и перца без уксуса: вкусный рецепт
Изображение к статье: Как правильно выбрать вкусную дыню и определить наличие нитратов
Изображение к статье: Три простых способа проверить качество меда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия
Изображение к статье: гранулы в ладонях
Наша Латвия
3
Изображение к статье: аптека
Бизнес
Изображение к статье: Домашняя пастила из слив: полезный и натуральный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Экзотические растения для домашнего выращивания
Дом и сад
Изображение к статье: На Netflix вышел драматический сериал «Я не боюсь»
Культура &
Изображение к статье: Голосующие руки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео