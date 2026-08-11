Банановое варенье — это лакомство, которое не оставит равнодушным никого. Если у вас есть недозревшие фрукты, которые не имеют яркого вкуса, смело готовьте заготовки!

Приготовление бананового варенья не представляет собой ничего сложного.

Вам понадобятся:

1 кг бананов;

1 стакан сахара;

1 стакан воды;

сок 1 лимона.

Очистите бананы от кожуры и нарежьте их кружочками. Переложите фрукты в кастрюлю и засыпьте сахаром. Сверху выжмите сок из лимона и оставьте на некоторое время. Через 10-15 минут добавьте воду и поставьте кастрюлю на маленький огонь. Не забывайте помешивать варенье. Делайте это до тех пор, пока бананы не станут прозрачными. Обычно на это уходит около 25 минут.

После этого разложите банановое варенье по баночкам и закатайте. Если вы использовали перезревшие бананы, у вас получится джем, что тоже очень вкусно.