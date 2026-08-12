Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно засолить лимоны 0 40

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно засолить лимоны

Засолка лимонов может показаться необычной, но это не просто кулинарный эксперимент. В лимонный рассол добавляют различные специи и травы, что делает его полезным и вкусным. Рассмотрим, как это сделать правильно.

 

Для засолки лимонов вам понадобятся сами лимоны и крупная соль. Остальные ингредиенты можно добавлять по своему вкусу.

С солеными лимонами отлично сочетаются розмарин, лавровый лист, корица, фенхель, кориандр и базилик.

Вот пошаговая инструкция по засолке:

Тщательно вымойте лимоны и обсушите их. Каждый лимон нарежьте на 6-8 дольек. На дно широкой посуды насыпьте слой соли. Затем выложите лимоны и добавьте специи и другие ароматные добавки. Перемешайте все, слегка спрессовывая. Закройте крышкой и оставьте на несколько дней при комнатной температуре.

Засоленные лимоны можно использовать в салатах, мясных, рыбных и овощных блюдах, а также для приготовления маринадов. Особенно вкусно запекать курицу с такими лимонами.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как заготовить зеленый лук на зиму и сохранить его витамины и вкус
Изображение к статье: Желе из малины на зиму
Изображение к статье: Летняя закуска из перца и баклажана
Изображение к статье: Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как избавиться от лишайников на плодовых деревьях
Дом и сад
Изображение к статье: Как запечь картофель в духовке, чтобы он остался сочным и не трескался
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Президентский дворец
Политика
1
Изображение к статье: Танкер в море
В мире
3
Изображение к статье: Сильная жара привела к частичному высыханию озера возле замка Чиддингстоун
Lifenews
Изображение к статье: новобранцы в строю
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Как избавиться от лишайников на плодовых деревьях
Дом и сад
Изображение к статье: Как запечь картофель в духовке, чтобы он остался сочным и не трескался
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: Президентский дворец
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео