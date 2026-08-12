Засолка лимонов может показаться необычной, но это не просто кулинарный эксперимент. В лимонный рассол добавляют различные специи и травы, что делает его полезным и вкусным. Рассмотрим, как это сделать правильно.

Для засолки лимонов вам понадобятся сами лимоны и крупная соль. Остальные ингредиенты можно добавлять по своему вкусу.

С солеными лимонами отлично сочетаются розмарин, лавровый лист, корица, фенхель, кориандр и базилик.

Вот пошаговая инструкция по засолке:

Тщательно вымойте лимоны и обсушите их. Каждый лимон нарежьте на 6-8 дольек. На дно широкой посуды насыпьте слой соли. Затем выложите лимоны и добавьте специи и другие ароматные добавки. Перемешайте все, слегка спрессовывая. Закройте крышкой и оставьте на несколько дней при комнатной температуре.

Засоленные лимоны можно использовать в салатах, мясных, рыбных и овощных блюдах, а также для приготовления маринадов. Особенно вкусно запекать курицу с такими лимонами.