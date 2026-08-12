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Как заготовить зеленый лук на зиму и сохранить его витамины и вкус 0 89

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заготовить зеленый лук на зиму и сохранить его витамины и вкус

Многие хозяйки стремятся запастись на зиму не только укропом и петрушкой. Зеленый лук делает готовку более разнообразной. Однако не все знают, как правильно заготовить зелень и сохранить ее полезные свойства и вкусовые качества.

 

Существует два простых способа заготовки зеленого лука.

Для первых блюд

Можно заранее приготовить заправку на основе зеленого лука. Она отлично подойдет для супов, тушеных овощей и рагу.

Для этого нужно вымыть, подсушить и порубить лук ножом. Затем переложить лук в чашу блендера, добавить небольшой кусочек сливочного масла и соль. Заготовку удобно заморозить в формочках, а потом хранить в контейнерах или герметичных пакетах.

Как свежая зелень

Такой лук будет напоминать о лете и будет богат витаминами. Приготовить его несложно. Сначала зелень нужно хорошо вымыть и высушить при комнатной температуре. Затем измельчить с помощью ножа, переложить в контейнер, закрыть и убрать в морозильную камеру.

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