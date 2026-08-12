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Как запечь картофель в духовке, чтобы он остался сочным и не трескался 1 133

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как запечь картофель в духовке, чтобы он остался сочным и не трескался

Запеченный в духовке картофель - это одно из самых популярных блюд. Он может подаваться с птицей, мясом, рыбой или быть самостоятельным блюдом. Чтобы ломтики не высохли и не потрескались, следуйте нашим рекомендациям.

 

Сначала тщательно промойте клубни картофеля, очистите их, удалите "глазки" и зеленые участки. Затем замочите картофель в воде на 10-15 минут.

После этого слейте воду и подготовьте клубни для подачи. В зависимости от вашего желания, нарежьте картофель кубиками, ломтиками, кружочками или дольками.

Перед тем как отправить картошку в духовку, залейте ее крутым кипятком и варите 3-4 минуты. Затем слейте воду и дайте картофелю немного остыть. Смешайте специи, соль и растительное масло, и полейте этим составом картошку.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень или форму пергаментом. Выложите картофель на противень и ставьте в духовку на 30-40 минут.

Приятного аппетита!

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