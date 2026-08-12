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Квашеная капуста по-восточному 0 68

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Квашеная капуста по-восточному

Квашеная капуста на протяжении веков была важным продуктом на столе. Она помогает поддерживать иммунитет и дарит жизненные силы. Хотя популярность квашеной капусты немного снизилась, мы предлагаем вам попробовать новый способ её приготовления.

 

Многие люди квасят капусту в домашних условиях. Это несложно и позволяет быть уверенным в отсутствии химических консервантов и вредных веществ. Вместо традиционных рецептов мы предлагаем вам попробовать восточную вариацию. Вкус получается более острым и ароматным, чем привычный.

Приготовление восточной капусты не требует особых усилий. Как и в классическом варианте, капусту мелко нарезают. Вместо моркови добавляют имбирь и перец чили, чем больше их, тем острее будет блюдо.

Соль заменяется соевым соусом, который лучше связывает ингредиенты. Все продукты помещаются в большую миску и тщательно разминаются в течение нескольких минут, пока капуста не начнет выделять сок.

Затем массу перекладывают в банки и заливают образовавшейся жидкостью. Банки закрываются и ставятся в холодильник. Через два-три дня капуста будет готова к употреблению.

Приятного аппетита!

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