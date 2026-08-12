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Летняя закуска из перца и баклажана 0 145

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Летняя закуска из перца и баклажана

Предлагаем вам рецепт вкусной маринованной закуски из сладких перцев и баклажанов с добавлением чеснока. Уксус в этом рецепте не используется!

 

Вам потребуется:
болгарский перец – 1 кг;
баклажаны – 0,5 кг;
чеснок – 4-5 зубчиков.

Маринад:
растительное масло – 80 мл;
сок 1 лайма (лимона);
соль – ½ чайной ложки;
сахар – 2 чайные ложки;
уцхо-сунели (хмели-сунели) – ½ чайной ложки;
сушеный укроп – 1 чайная ложка.


Приготовление:

1. Сладкие перцы разрезают на две половинки и запекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Затем перцы помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они «пропотели» и остыли. Это упростит процесс очистки от кожуры.

2. Баклажаны очищают от кожуры, нарезают на пластины и обжаривают на масле с обеих сторон до золотистого цвета. После этого выкладывают на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

3. Для приготовления маринада смешивают масло, сок лайма (лимона), сахар, соль, сушеный укроп и уцхо-сунели (хмели-сунели).

4. Чеснок нарезают на пластинки, добавляют к баклажанам и заливают половиной маринада.

5. Когда перцы полностью остынут, их извлекают из пакета и очищают от кожуры. Затем добавляют к баклажанам, заливают оставшимся маринадом и аккуратно перемешивают.

6. Перцы перекладывают к баклажанам, вливают остальной маринад и осторожно перемешивают. Накрывают крышкой и ставят в холодильник для маринования. Через 24 часа закуска готова.

Приятного аппетита!

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