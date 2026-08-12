Предлагаем вам рецепт вкусной маринованной закуски из сладких перцев и баклажанов с добавлением чеснока. Уксус в этом рецепте не используется!

Вам потребуется:

болгарский перец – 1 кг;

баклажаны – 0,5 кг;

чеснок – 4-5 зубчиков.

Маринад:

растительное масло – 80 мл;

сок 1 лайма (лимона);

соль – ½ чайной ложки;

сахар – 2 чайные ложки;

уцхо-сунели (хмели-сунели) – ½ чайной ложки;

сушеный укроп – 1 чайная ложка.



Приготовление:

1. Сладкие перцы разрезают на две половинки и запекают в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут. Затем перцы помещают в полиэтиленовый пакет, чтобы они «пропотели» и остыли. Это упростит процесс очистки от кожуры.

2. Баклажаны очищают от кожуры, нарезают на пластины и обжаривают на масле с обеих сторон до золотистого цвета. После этого выкладывают на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

3. Для приготовления маринада смешивают масло, сок лайма (лимона), сахар, соль, сушеный укроп и уцхо-сунели (хмели-сунели).

4. Чеснок нарезают на пластинки, добавляют к баклажанам и заливают половиной маринада.

5. Когда перцы полностью остынут, их извлекают из пакета и очищают от кожуры. Затем добавляют к баклажанам, заливают оставшимся маринадом и аккуратно перемешивают.

6. Перцы перекладывают к баклажанам, вливают остальной маринад и осторожно перемешивают. Накрывают крышкой и ставят в холодильник для маринования. Через 24 часа закуска готова.

Приятного аппетита!