Ингредиенты:

Куриное филе - 4 шт.

Сливочное масло - 5 ст. л.

Мука - 3/4 стакана

Панировочные сухари - 1/2 стакана

Соль - 1 ч.л.

Паприка - 2 ч.л.

Перец - 1/2 ч.л.

Приготовление:

В большом пакете с застежкой (например, Zip-lock) смешайте муку, панировочные сухари и специи.

Каждое филе нарежьте на 4 кусочка. Поместите курицу в пакет с сухими ингредиентами, закройте его и тщательно потрясите, чтобы каждый кусочек был покрыт смесью.

Разогрейте духовку и поставьте противень с маслом. Как только масло растает, достаньте противень и выложите на него кусочки курицы так, чтобы они не соприкасались. Когда духовка нагреется до 220 градусов, поместите противень с курицей в духовку. Через 12 минут переверните каждый кусочек и запекайте еще 12-15 минут.

Выложите готовые наггетсы на плоское блюдо, предварительно застелив его бумажными полотенцами, чтобы впитать излишки масла.

Приятного аппетита!