Малина — это полезная ягода, которая не только помогает при простудах, но и регулирует состав крови, укрепляет сосуды, предотвращает образование камней и стимулирует мышечный тонус. При термической обработке малина сохраняет свои лечебные свойства.

Предлагаем вам рецепт вкусного малинового желе, которое станет отличным лакомством зимой!

Ингредиенты:

Малина - 800 г

Сахар - 400 г

Вода - 500 мл

Приготовление:

В этом рецепте мы не будем использовать желатин, нам понадобятся только ягоды малины, сахар и немного воды. Ягоды можно взять не самые красивые, оставшиеся после перебирания для варенья или заморозки.

Поместите малину в кастрюлю и разомните её деревянным пестиком, затем добавьте воду. Доведите до кипения и варите 10 минут.

Дайте ягодам немного остыть, после чего перетрите их через сито или через марлю, сложенную в несколько слоёв. Измерьте количество получившегося сока (должно быть около 550 мл).

Обычно при варке варенья сахар добавляется в равных объёмах, но малина сладкая ягода, поэтому на наше количество сока достаточно 400 г сахара.

Поставьте сок с сахаром на огонь и варите на слабом огне 20-30 минут, периодически снимая пенку. Сок должен увариться примерно на одну треть.

Разлейте малиновое желе по чистым сухим баночкам, оставьте остывать, прикрыв марлей. Затем закройте крышками и уберите в прохладное место. Ваше желе из малины без желатина на зиму готово!

Приятного аппетита!