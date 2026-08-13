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Как добиться равномерного распределения сухофруктов в выпечке 0 24

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как добиться равномерного распределения сухофруктов в выпечке

Добавление сухофруктов, таких как изюм, чернослив или курага, в выпечку может привести к неравномерному распределению. Узнайте, как решить эту проблему.

 

Первым шагом является замачивание сухофруктов в кипятке на 10-15 минут. Это поможет им набухнуть, стать мягкими и лучше "приклеиться" к тесту.

После этого сухофрукты необходимо просушить с помощью бумажного полотенца. Этот этап очень важен, иначе результат может оказаться неудовлетворительным!

Затем сухофрукты следует смешать с мукой или крахмалом. Важно, чтобы каждая ягодка была покрыта белым "одеялом". Только после этого их можно добавлять в тесто.

Если следовать всем этим рекомендациям, выпечка получится идеальной: сухофрукты равномерно распределятся и не осядут на дне.

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