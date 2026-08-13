Добавление сухофруктов, таких как изюм, чернослив или курага, в выпечку может привести к неравномерному распределению. Узнайте, как решить эту проблему.

Первым шагом является замачивание сухофруктов в кипятке на 10-15 минут. Это поможет им набухнуть, стать мягкими и лучше "приклеиться" к тесту.

После этого сухофрукты необходимо просушить с помощью бумажного полотенца. Этот этап очень важен, иначе результат может оказаться неудовлетворительным!

Затем сухофрукты следует смешать с мукой или крахмалом. Важно, чтобы каждая ягодка была покрыта белым "одеялом". Только после этого их можно добавлять в тесто.

Если следовать всем этим рекомендациям, выпечка получится идеальной: сухофрукты равномерно распределятся и не осядут на дне.