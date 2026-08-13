Эта паста прекрасно подходит для тарталеток и других закусок, которые часто готовят к застольям.
Ингредиенты:
свежие баклажаны – 3 плода;
петрушка – пучок;
перец чили – 1/2 плода;
сыр (сливочный) – 2 столовые ложки;
сметана (20-25 %) – 2 столовые ложки;
чеснок – 2 зубчика;
соль – 1/2 чайной ложки;
тимьян – щепотка;
черный перец (молотый).
Приготовление:
Баклажаны заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. После этого выньте баклажаны, дайте им немного остыть и очистите от кожицы.
Затем баклажаны, петрушку, сыр, сметану, чеснок, черный перец, перец чили, тимьян и соль измельчите в однородную массу с помощью блендера.
Получившуюся пасту поставьте в холодильник на полчаса, чтобы она загустела.
Теперь у вас есть необычный и очень вкусный ингредиент для тарталеток и других блюд.
Приятного аппетита!
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