Эта паста прекрасно подходит для тарталеток и других закусок, которые часто готовят к застольям.

Ингредиенты:

свежие баклажаны – 3 плода;

петрушка – пучок;

перец чили – 1/2 плода;

сыр (сливочный) – 2 столовые ложки;

сметана (20-25 %) – 2 столовые ложки;

чеснок – 2 зубчика;

соль – 1/2 чайной ложки;

тимьян – щепотка;

черный перец (молотый).

Приготовление:

Баклажаны заверните в фольгу и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 50 минут. После этого выньте баклажаны, дайте им немного остыть и очистите от кожицы.

Затем баклажаны, петрушку, сыр, сметану, чеснок, черный перец, перец чили, тимьян и соль измельчите в однородную массу с помощью блендера.

Получившуюся пасту поставьте в холодильник на полчаса, чтобы она загустела.

Теперь у вас есть необычный и очень вкусный ингредиент для тарталеток и других блюд.

Приятного аппетита!