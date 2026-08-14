Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как использовать чеснок для комнатных растений 0 83

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как использовать чеснок для комнатных растений

Цветоводы применяют простую хитрость, которая способствует здоровому развитию комнатных растений и их обильному цветению в течение всего года.

 

Чеснок не только используется в кулинарии, но и находит применение в садоводстве.

Этот корнеплод обладает антибактериальными свойствами, которые цветоводы используют для улучшения роста комнатных растений. Существует два метода его применения:

Прикопка чеснока

Зубчик чеснока закапывают в горшок с растением на глубину 1-2 см. После этого цветы поливают.

Важно следить за тем, чтобы чеснок не начал гнить в земле, поэтому его выкапывают примерно через 7 дней. Процедуру повторяют каждые 2-3 месяца.

Чесночная вода

Для приготовления чесночной воды пару зубчиков чеснока пропускают через пресс. Полученную массу заливают литром теплой воды и настаивают в течение суток. Затем раствор процеживают и используют для полива растений под корень. Обрабатывать почву чесночной водой рекомендуется раз в неделю.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как сохранить мед, чтобы он не утратил своих полезных свойств
Изображение к статье: Маринованные кабачки: готовьте и наслаждайтесь уже через 10 минут
Изображение к статье: Отрывной пирог с яблоками: простой и надежный рецепт
Изображение к статье: Нежная паста из баклажанов: идеальное дополнение к любимым блюдам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты
Изображение к статье: дрон у границы Латвии
В мире
1
Изображение к статье: Когда лучше собирать красную рябину для максимальной пользы?
Дом и сад
Изображение к статье: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Люблю!
Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео