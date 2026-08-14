Цветоводы применяют простую хитрость, которая способствует здоровому развитию комнатных растений и их обильному цветению в течение всего года.
Чеснок не только используется в кулинарии, но и находит применение в садоводстве.
Этот корнеплод обладает антибактериальными свойствами, которые цветоводы используют для улучшения роста комнатных растений. Существует два метода его применения:
Прикопка чеснока
Зубчик чеснока закапывают в горшок с растением на глубину 1-2 см. После этого цветы поливают.
Важно следить за тем, чтобы чеснок не начал гнить в земле, поэтому его выкапывают примерно через 7 дней. Процедуру повторяют каждые 2-3 месяца.
Чесночная вода
Для приготовления чесночной воды пару зубчиков чеснока пропускают через пресс. Полученную массу заливают литром теплой воды и настаивают в течение суток. Затем раствор процеживают и используют для полива растений под корень. Обрабатывать почву чесночной водой рекомендуется раз в неделю.
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