Для начала подготовьте зелень: переберите и промойте её, удалив жёлтые и вялые листья. Обязательно используйте холодную воду для промывания укропа, так как тёплая может испортить его цвет и сделать растение вялым.

Подготовьте кухонные бумажные полотенца для просушивания зелени. Избегайте использования журналов или газет, так как краска для печати токсична, и мокрый укроп может впитать вредные вещества. Сухую зелень можно разложить на поверхности стола без подстилки.

Разложите измельчённый укроп или целые веточки на бумажных полотенцах, не слишком плотно. Лучше использовать больше бумаги, чтобы зелени было просторно, и она хорошо просохла, не слипаясь. Важно найти хорошо проветриваемое место в доме, где нет солнечного света. Многие ошибочно сушат укроп на подоконнике, но от солнца он вянет и теряет цвет и вкус. Хотя на солнце укроп высушится быстрее, лучше оставить его в темноте (или тени) на несколько дней.

Готовность сушеной зелени легко проверить: нужно помять веточку в руках, она должна рассыпаться и издавать хрустящий звук.

Есть ещё один способ сушки укропа, если вы хотите сохранить зелень целиком. Свяжите укроп пучками и подвесьте его на нитке в проветриваемом тёмном месте до готовности. Помните, что пучки нельзя сушить на солнце, их нужно прятать в тени с хорошей вентиляцией!

После высушивания зелени на стеблях, её можно измельчить. Если хотите получить приправу, как в магазине, протирайте зелень через железное сито. Это просто, а результат будет отличным!

Теперь вы знаете, как сушить укроп как в веточках, так и измельчённый.