Эта закуска сочетает в себе аромат и умеренную остроту. Маринованные кабачки отлично подойдут как летнее блюдо с гренками или в качестве аппетитного дополнения к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

свежие кабачки – 1 кг;

чеснок – 6-7 зубчиков;

острый перец чили – 1/2 стручка;

петрушка, укроп;

бальзамический (винный или рисовый) уксус – 3 столовые ложки;

оливковое масло – 5 столовых ложек;

сахар – 1,5 столовые ложки;

соль – 1/2 чайной ложки;

орегано - 1/2 чайной ложки;

базилик – 1/2 чайной ложки.

Приготовление:

Это блюдо готовится всего в три шага. Сначала натрите кабачки на «корейской» терке. Посолите овощи, перемешайте и подождите, пока они дадут сок.

Пока кабачки настаиваются, приготовьте заправку. Натрите чеснок на терке, мелко нарежьте острый перец, добавьте оливковое масло, уксус, соль, сахар, орегано и базилик. Все тщательно перемешайте.

Слегка отожмите сок с кабачков, добавьте укроп, петрушку и заправку. Все компоненты тщательно смешайте. На этом приготовление маринованных кабачков завершено.