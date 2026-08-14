Блины с начинкой можно легко купить в магазине, но в их составе часто присутствуют искусственные добавки. Поэтому лучше готовить блины самостоятельно. Мы предлагаем вам вкусную начинку для домашних блинчиков.

Вам понадобится:

творог – 500 граммов,

лимон – 1 шт.,

сахарная пудра – 3 столовые ложки.

Приготовление:

Протрите творог через мелкое сито в миску. Лимон тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. С помощью мелкой терки снимите цедру и добавьте ее к творогу. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в ту же миску. Затем всыпьте сахарную пудру и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Начинка готова. Заворачивайте ее в блины и наслаждайтесь нежным и полезным блюдом.

Приятного аппетита!