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Начинка для блинов из творога с лимоном 0 90

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Начинка для блинов из творога с лимоном

Блины с начинкой можно легко купить в магазине, но в их составе часто присутствуют искусственные добавки. Поэтому лучше готовить блины самостоятельно. Мы предлагаем вам вкусную начинку для домашних блинчиков.

 

Вам понадобится:

творог – 500 граммов,

лимон – 1 шт.,

сахарная пудра – 3 столовые ложки.

Приготовление:

Протрите творог через мелкое сито в миску. Лимон тщательно вымойте и обсушите бумажным полотенцем. С помощью мелкой терки снимите цедру и добавьте ее к творогу. Разрежьте лимон пополам и выжмите сок в ту же миску. Затем всыпьте сахарную пудру и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Начинка готова. Заворачивайте ее в блины и наслаждайтесь нежным и полезным блюдом.

Приятного аппетита!

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