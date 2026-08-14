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Отрывной пирог с яблоками: простой и надежный рецепт 0 145

Еда и рецепты
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Отрывной пирог с яблоками: простой и надежный рецепт

Если вам нужен легкий десерт, отрывной пирог с яблоками станет отличным выбором.

 

Ингредиенты:

творог – 200 г;

куриные яйца – 2 шт.;

мука – 300 г;

сахар – 80 г;

сливочное масло – 50 г;

разрыхлитель – 1,5 ч. ложки;

молоко – 1 ст. ложка;

сода, соль, ванилин по вкусу.

Для начинки:

свежие яблоки – 5-6 шт.;

сливочное масло – 20 г;

сахар – 2 ст. ложки.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, солью и ванилином. Затем добавьте растопленное масло. Введите творог, предварительно измельченный в блендере или перетертый ложкой.

Тщательно перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и соду. Замесите мягкое тесто и уберите его в холодильник на 30 минут. Пока тесто настаивается, приготовьте начинку. Яблоки нарежьте дольками или натрите на крупной терке. Обжарьте их на сковороде с растопленным сливочным маслом, добавив сахар, в течение 7-8 минут.

Когда начинка немного остынет, достаньте тесто из холодильника. Нарежьте его на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатайте, положите начинку в центр и сформируйте маленькие пирожки. Уложите их плотно друг к другу в смазанную маслом форму.

Взбейте яичный желток с ложкой молока и смажьте верх пирога. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15-20 минут.

После выпекания пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

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