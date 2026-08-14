Ранее рыбий жир давали детям как источник витамина D. Малыши с недовольством глотали эту неприятную жидкость, но благодаря ей росли здоровыми и крепкими. Сегодня рыбий жир рекомендуют не только детям, но и взрослым старше 40 лет для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, помогают предотвратить образование тромбов, восстанавливают сердечный ритм, улучшают липидный профиль и снижают артериальное давление при гипертонии.

Кроме того, омега-3 могут снизить риск злокачественного перерождения клеток, а также уменьшить хроническое воспаление, например, при артрите, и положительно влияют на работу кишечника. Эти жирные кислоты также полезны при болезнях почек, астме, депрессии и синдроме хронической усталости.

Одним из лучших источников омега-3 является скумбрия. На втором месте находятся атлантическая и тихоокеанская сельдь, а замыкают тройку призеров лососевые рыбы и тунец.

Жирные кислоты омега-3 очень нестойки и быстро разрушаются под воздействием света и высоких температур. Они теряют свои полезные свойства даже в желудке! Чтобы защитить их, необходимы антиоксиданты, такие как витамины С и Е. Поэтому, когда мы поливаем кусочек слабосоленой семги лимонным соком, мы делаем это не только ради вкуса, но и для защиты «хороших» жиров. А заправляя «селедку под шубой» растительным маслом, богатым витамином Е, мы не просто следуем традиции. Свекла, лук и морковь также содержат антиоксиданты, поэтому «шуба» для селедки — это не просто украшение.