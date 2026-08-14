Яркий и нарядный салат с насыщенным вкусом, который отлично подойдет для любого стола. Его можно подавать как к мясным, так и к рыбным блюдам.

Количество порций: 4–6, время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты:

4 крупных помидора «бычье сердце»

12–16 вкусных маслин с косточкой

2 стебля молодого порея (белая часть + 6–8 см нежнозеленой)

2 ст. л. сливочного масла

3 ст. л. оливкового масла

1–2 щепотки молотого кориандра

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Разрежьте стебли порея вдоль и тщательно промойте, чтобы удалить песок. Тонко нарежьте светло-зеленую часть и отложите. Белую часть нарежьте чуть толще и припустите в сливочном масле с добавлением соли на небольшом огне в течение 2–3 минут. Остудите.

2. Раздавите маслины плоскостью лезвия ножа, удалите косточки и разделите мякоть на половинки.

3. Нарежьте помидоры крупными ломтиками, выложите их на блюдо и посыпьте кориандром, солью и перцем.

4. На помидоры выложите припущенный порей, посыпьте нарезанной зеленой частью порея и маслинами. Сбрызните оливковым маслом и подавайте к столу.

Приятного аппетита!