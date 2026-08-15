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Как сделать майонез из сметаны: простой и вкусный рецепт 0 136

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать майонез из сметаны: простой и вкусный рецепт

Майонез — популярный соус, который часто используется в приготовлении различных блюд. Однако иногда его может не оказаться под рукой, и в этом случае можно сделать соус самостоятельно.

 

Что делать, если вы начали готовить блюдо, требующее майонеза, а времени на поход в магазин нет? В такой ситуации можно быстро приготовить соус самостоятельно, особенно если в холодильнике есть сметана.

Как сделать майонез из сметаны

Чтобы кисломолочный продукт стал напоминать майонез, вам понадобятся два дополнительных ингредиента.

Это горчица и варёное куриное яйцо. Обратите внимание, что горчица должна быть пастообразной, а не сухой. Для яйца нужен только желток, который следует предварительно растереть, белок не понадобится.

Смешав сметану с горчицей и яичным желтком, вы получите соус, который по вкусу будет очень похож на майонез.

При этом такой соус будет не только вкусным и нежным, но и более натуральным и менее вредным для здоровья.

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